Savnet 50-åring funnet i god behold i Vestfold

Politiet i Vestfold bekrefter på Twitter at kvinnen er funnet innendørs på en hytte ved Presteseter litt nord for søksområdet. Det var en Røde Kors-patrulje som fant henne.

I luftlinje er det omkring 11 kilometer fra der kvinnens bil var parkert.

– Vi vet vi har funnet riktig person. Vedkommende er uskadd, og vi er på vei dit, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Presteseter er et kjent turiststed som disponeres av Larvik og Omegn Turistforening.

Helikopter, snøscooterpatruljer, et Sea King-helikopter, Røde Kors og sju hundepatruljer bisto i nattens søk etter kvinnen. Eikedalen sier dårlig mobildekning kan være årsaken til at hun ble meldt savnet, og at politiet ikke vil gjøre noe mer i saken annet enn å få en forklaring fra kvinnen.

Kvinnens pårørende er varslet.

