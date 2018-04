Giske holder 1. mai-tale i Verdal

innenriks

– Trond Giske er en viktig distriktsstemme for venstresida i norsk politikk, og ingen kan ta fra ham posisjonen som en av de beste samfunnsanalytikerne som arbeiderbevegelsen rår over. Trond har over lang tid bygd opp en svært sterk posisjon i norsk fagbevegelse, og hans ideologiske slagkraft har gjort ham svært respektert i Verdal Arbeiderparti og i fagbevegelsen i Verdal. Fra kommunepartiets side er vi derfor svært glade for å få Trond hit på 1. mai, sier gruppeleder Arild Kvernmo Pedersen i Verdal Arbeiderparti til Adresseavisen.

Trondheim Ap har tidligere foreslått Giske som kandidat til styret i Trøndelag Ap, som skal velges på partiets fylkesårsmøte til helgen. Forslaget møtte imidlertid motbør fra partileder Jonas Gahr Støre og fikk heller ikke oppslutning i partilagene ellers i fylket. Før påske ble det klart at Trond Giske ikke går inn i ledelsen av fylkespartiet.

