Krabbefisker antas omkommet i Aust-Agder

innenriks

Båten til mannen ble funnet førerløs ved Spornes på Tromøy utenfor Arendal. Hovedredningssentralen avsluttet redningsaksjonen etter fiskeren like før klokken 23, skriver VG. Videre søk blir etter antatt omkommet og blir ledet av politiet.

– Vi ser ikke håp om å finne savnede i sjøen i live og jobber ut fra en teori om at han har falt i sjøen rundt klokka 15. Funn på stedet støtter dette, sier Middelthon i HRS Sør-Norge til avisen.

– Mannen, som er hjemmehørende i Arendal, ble meldt savnet i ettermiddag, opplyste redningslederen til NTB tidligere på kvelden.

Båten hans ble funnet på stående grunn utenfor Tromøy. Like etter ble det slått fast at den savnede fiskeren ikke var i båten. 71-åringen skulle ut for å trekke teiner med kreps rundt klokka 9.30 mandag formiddag og var ventet hjemme omkring klokka 16, melder Fædrelandsvennen.

Luftambulanse, Sea King, redningsskøyte og politi bisto i søket. Ifølge Agder politidistrikt er mannens familie orientert.

Det var hytteboer Gunnar Gustavsen som meldte fra om båten, meldte Agderposten.

– Det var en sjark, en fiskebåt. Det virket som om motoren gikk. Etter hvert begynte den å slå mot skjæret, sa han til avisen.

(©NTB)