Sanner reiser på integreringsturné – vil lære av gode eksempler

Sanner besøkte foreningen tirsdag som en del av en integreringsturné der statsråden vil lære av tiltak som fungerer.

– Det er viktig å løfte fram de gode eksemplene og lære av dem. Det finnes mange gode eksempler på vellykket integrering, i barnehager, skoler, arbeid og lokalsamfunn, sier Sanner til NTB.

Og i det pakistanske miljøet finner man nettopp slike eksempler, ifølge Sanner, som viser til at det er få pakistanske barn som blir sendt ut av landet.

– Rapporter fra kompetansemiljøer på integrering har pekt på at den pakistanske kulturforeningen bidrar til god dialog inn i miljøene. Når du skal få til både forebygging og atferdsendringer er det viktig å samarbeide med slike foreninger, for de snakker bedre med dem det gjelder, sier Sanner.

Sanner skal besøke om lag 12 steder over hele landet, fra Kristiansand i sør til Bodø i nord, på sin integreringsturné fram til sommeren.

Koranskoler

Før jul skal regjeringen legge fram en integreringsstrategi. Det overordnede målet er at flere skal lære norsk og komme raskere i jobb, men kampen mot negativ sosial kontroll er også svært viktig, understreker Sanner.

Han nevner tvangsekteskap og det at barn sendes til såkalte koranskoler, for eksempel i Somalia.

– Vi vet at det er mange grunner til at barn fra minoritetsmiljøer sendes til Somalia og andre land. Det handler dels om manglende tillit til norske institusjoner og at foreldre ønsker at barna skal tilpasses deres kultur. Vi er krystallklare på at ingen skal sendes ut av landet mot sin vilje, sier Sanner, som avviser at en slik praksis kan forsvares med at intensjonene er gode.

– De pakistanske miljøene har lyktes bedre enn en del andre, konstaterer han.

Han mener foreldreveiledning og opplæring i verdier som likestilling, ytringsfrihet og barneoppdragelse må vektlegges tidlig i integreringsprosessen.

Slutt på kursbonanza

For å sikre bedre resultater i introduksjonsprogrammet, vil Sanner ha bukt med det han kaller «kursbonanza» og heller satse på det man vet bidrar til å få folk i jobb. Tilbudet skal tilpasses den enkelte bedre og kan bli utvidet til inntil tre år, er et av forslagene.

På sin norgesturné vedgår han at det kan dukke opp noen dårlige eksempler også. Det er et faktum at kommunenes integreringsresultater er svært forskjellige.

– Men i debatten om integreringspolitikk løfter vi ofte fram de eksemplene som ikke fungerer, mens jeg ser at vi også lykkes med mye i Norge, sier Sanner og viser til at det er mindre konflikter i byene enn man har sett i nabolandet Sverige.

Mandag 9. april reiser Sanner til Bodø, og utover våren står blant annet disse stedene på planen: Kongsberg, Drammen, Bergen, Ålesund og Molde, Lillehammer, Tønsberg og Kristiansand.

