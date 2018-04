Etterforskningen av Sjøvegan-drapet fortsetter 

innenriks

Etterforskningen fortsetter for fullt med fire etterforskere, skriver Folkebladet onsdag.

Marie-Louise Bendiktsen ble funnet voldtatt og drept i sin nedbrente bolig i Sjøvegan i Troms 15. juli 1998. Etterforskningen har tidligere avdekket at huset ble påtent et par dager etter drapet.

I desember 2017 sendte etterforskerne i Sjøvegan-drapet en ny rettsanmodning til tyske myndigheter. De ønsker å snakke med flere personer der som kan vite noe i den snart 20 år gamle drapssaken.

– Vi har fått de svarene vi er ute etter så langt og har en dialog med politiet i Tyskland. Vi skal ta en beslutning om det er ting ved dette sporet å gå videre med, sier etterforskningsleder og politioverbetjent, Katrine Grimnes, som ikke utelukker at norsk politi vil reise til Tyskland.

Politiet har tidligere sagt at etterforskningen skal evalueres 1. april 2018.

– Det er ikke satt noen sluttdato for etterforskningen, vi skal gjøre oss ferdig, sier Grimnes nå.

Iraker i 20-årene

Det såkalte Tysklands-sporet dreier seg om en irakisk mann i 20-årene som ble avhørt i juli 1998, kort tid etter drapet. Året etter ønsket politiet å komme i kontakt med ham igjen, men han var da sporløst forsvunnet.

Mannen innledet et forhold til en tysk kvinne i 1998, samme år som han var inne til avhør. Han ble etterlyst av Interpol, men først i 2010 fikk politiet treff. Mannen var da utvist fra Tyskland etter å ha sonet åtte år i fengsel for et dobbelt drapsforsøk mot sin tidligere samboer og hennes nye kjæreste i 2001.

Nordlys har tidligere skrevet at politiet mener å ha bevis for at den aktuelle mannen befant seg i et område ikke langt fra Bendiktsens bolig på «interessante tidspunkter».

Han satt fengslet fra 27. mai 2001 til 3. april 2009, uten at norsk politi ble informert om det.

– Det er ikke alltid alt fungerer optimalt i politisamarbeidet i Europa. At dette ikke ble fanget opp, kan ha flere forklaringer. Det kan være så enkelt at navnet et eller annet sted ikke har vært stavet riktig, sa Sjøvegan-lensmann Hans Roar Rasmussen til Nordlys i 2016.

Etter utvisningen er det ingen som vet hvor mannen som nå er 40-årene befinner seg.

Intervjuet samboeren

Norske etterforskere var i fjor sommer i Leipzig i Tyskland for å intervjue kvinnen som ble knivstukket.

Da drapet ble begått, bodde det 2.300 mennesker i Sjøvegan. Det var mange tilreisende i området på grunn av sommerferie, åpning av laksefiske og den årlige kulturuka. I tillegg har bygda huset et statlig asylmottak med vel 100 plasser siden 1989.

Ifølge TV 2 har politiet til sammen avhørt nesten 1.400 personer i saken. Politiet har vært på rundspørring hos over 3.000 personer.

