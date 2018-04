Politiet: Skuddofrene på Fjellhamar har vært heldige

innenriks

– Det har vært flere skudd, men jeg kan ikke si konkret hvor mange. Det er blitt skutt på nært hold og dette kunne fått langt større konsekvenser for dem som var inne i leiligheten. De to fornærmede har vært heldige – dette kunne gått mye verre. Skuddene kunne truffet flere, og skuddene kunne truffet mer vitale deler på kroppen, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt til NTB onsdag ettermiddag.

Det var en gang mellom klokken 0.40 og 1.15 at det ble skutt flere ganger inn gjennom et vindu til en leilighet i førsteetasje av en boligblokk på Fjellhamar på Lørenskog. Inne i leiligheten befant det seg seks personer, en av dem var et lite barn.

De to som ble truffet, betegnes av politiet som en voksen kvinne og en ung mann i 20-årene. Begge slapp fra skytingen uten livstruende skader.

– I ettermiddag har vi nettopp blitt ferdig med å avhøre de to fornærmede på sykehuset. Onsdag kveld vil vi jobbe med å få skrevet ut avhørene og jobbe videre med nye etterforskningsskritt som følge av det vi har fått vite, sier Sharma-Sundheim.

Ingen pågrepet

Hun kan foreløpig ikke gå nærmere inn på mulig motiv eller mer om selve hendelsesforløpet. Politiet er fortsatt interessert i vitneobservasjoner i området fra midnatt og i tiden etter skytingen.

I 18-tiden onsdag ettermiddag var fortsatt ingen pågrepet, og politiet hadde heller ikke funnet bilen som vitner har opplyst at de så kjøre i full fart fra stedet i retning Oslo umiddelbart etter at skuddene ble avfyrt. Vitneobservasjoner tyder på at det var en mørk bil, kanskje en Mercedes.

– Per nå har vi ingen mistenkte i saken. Vi vil jobbe utover kvelden med å gå gjennom de tekniske undersøkelsene for å se om de kan gi oss flere opplysninger om dette kjøretøyet som skal ha forlatt stedet kort tid etter hendelsen, sier politiadvokaten.

Natt til onsdag stoppet politiet biler i området og søkte etter gjerningspersoner på Romerike og i Oslo. De holder det fortsatt åpent om det var en eller flere gjerningspersoner.

Settes i sammenheng

En av teoriene politiet arbeider ut ifra er at skyteepisoden har sammenheng med flere lignende hendelser i Oslo-regionen den siste tiden. Så sent som i 23.30-tiden tirsdag kveld ble det løsnet skudd på åpen gate på Stovner.

Ingen ble skadd eller truffet i denne episoden, men tomhylser som er funnet på Stovner og Fjellhamar undersøkes for å sjekke om de kan stamme fra samme våpen. Hylsene fra Fjellhamar tyder på at det er skutt med pistol.

– I denne innledende etterforskningen har vi inngått samarbeid med Oslo politidistrikt. Det er helt naturlig når det skjer flere skyteepisoder samme kveld at vi forsøker å finne ut om det er en sammenheng, sier Sharma-Sundheim.

Øst politidistrikt får også bistand fra Kripos og andre politidistrikter i den taktiske og tekniske etterforskningen.

Mulig gjengrelatert

Eieren av leiligheten sier til Romerikes Blad at tre «unge gutter» har leid leiligheten gjennom Nav siden i fjor høst. Han sier det har vært en del klager fra naboene på festrelatert bråk og høy musikk, men at han valgte å gi dem en ny sjanse.

En beboer i en av naboleilighetene forteller at hun hørte skytingen og at hun så en bil som kjørte av gårde:

– Jeg var i ferd med å legge meg da jeg hørte fire-fem kraftige dunk eller skudd. Deretter så jeg en bil som spant av gårde i full fart ut her og i retning Metro før den ble borte. Jeg er veldig sikker på at jeg har sett den samme bilen her tidligere, sier beboeren til avisen.

Bilder fra stedet viser flere synlige kulehull i vinduet og gardinen bak. En rekke beboere ringte til politiet, og flere hørte og så deler av det som skjedde.

Ut fra måten skytingen ble gjennomført på, utelukker ikke politiet at hendelsen er gjengrelatert.

