Wara hadde Politiets Fellesforbund på kundelisten

Samme dag som Wara ble utnevnt som Sylvi Listhaug og de siste ukene Per Sandbergs etterfølger som justisminister, valgte First House å offentliggjøre en liste over Waras kundeforhold som er allment kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring.

Listen omfatter kunder og kundeforhold de siste tolv månedene, men PR-byrået legger til at Wara hadde et oppdrag for Politiets Fellesforbund som ble avsluttet for tre og et halvt år siden. Listen ble publisert kort tid etter at Wara trådte ut på Slottsplassen som nyutnevnt statsråd.

Krever samtykke

Av offentlige kunder har Wara hatt Østfold fylkeskommune og Statens lånekasse det siste året. Andre kunder som offentliggjøres, er:

Finans Norge (foredrag), Nordea Corporate (foredrag), Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag), YS stat (foredrag), Harald A. Møller, Møller Mobility Group AS, Virke KBS, REMA 1000, Get, Ringnes, Sichuan Road & Bridge, Travel Retail Norway, Bertel O. Steen og Norske Arkitekters Landsforening.

First House presiserer at kundelistene er basert på privatrettslige avtaler som krever samtykke fra begge parter dersom de skal offentliggjøres, og at offentlige kunder naturligvis er unntatt.

– Et annet aspekt er de konkurransemessige vurderinger vi som selskap må gjøre. I tillegg kan det være børs- eller konkurransesensitive forhold hos våre kunder som gjør at vi ikke kan opplyse om kundeforholdet, opplyser selskapet.

Krever innsyn

Som Wara kom også Sylvi Listhaug fra First House da hun tiltrådte som landbruks- og matminister i 2013. Den gang nektet Listhaug å opplyse om hvilke kunder hun hadde jobbet for og byrået gikk heller ikke ut med kundelistene, skriver Dagsavisen.

Mens Rødt er sterkt kritisk til at regjeringen henter sin nye justisminister fra kommunikasjonsbransjen, var Senterpartiet raskt ute med å kreve innsyn i Tor Mikkel Waras kundelister.

Om listen som First House la ut onsdag er nok, gjenstår imidlertid å se. Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen sier til avisen at det er maktpåliggende med innsyn i kundelistene. Samtidig var SVs Torgeir Knag Fylkesnes onsdag klar på at Waras kundelister og innholdet i oppdragene hans for de siste årene må bli offentliggjort.

