Partapuoli ny generalsekretær i Plan International Norge

innenriks

Hun kommer fra jobben som leder i Utviklingsfondet. Partapuoli har tidligere vært daglig leder i Antirasistisk Senter.

– Dette er virkelig en spennende jobb å ta fatt på. Plan jobber svært godt med barns rettigheter og har et spesielt fokus på jenter, og jeg ser fram til å bli med i arbeidet mot barneekteskap og vold mot jenter. Jeg har alltid hatt et engasjement for de svakeste i samfunnet, og jeg gleder meg til å bidra i videreutviklingen av Plan framover, sier Kari Helene Partapuoli.

Hun begynner i stillingen 1. august.

(©NTB)