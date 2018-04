Kronprinsparet vurderer PFU-klage mot Se og Hør

innenriks

I en melding på kongehusets hjemmeside blir oppslaget kraftig kritisert.

«Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten», heter det.

Videre viser kronprinsparet til at Marius Borg Høiby ved flere anledninger har gitt uttrykk for at han ikke ønsker medienes oppmerksomhet omkring sitt privatliv, og at han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert dette.

Klagerett

Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, sier til NTB at de vurderer å klage Se og Hør inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Vi vil komme tilbake til det senere, sier han, uten å kunne si noe om når avgjørelsen blir tatt, sier Gjeruldsen.

Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier at dersom kronprinsparet mener oppslaget bryter med god presseskikk, så har de i likhet med alle andre full anledning til å klage dette inn for Pressens Faglige Utvalg.

-Har offentlig interesse

Se og Hørs sjefredaktør Ulf André Andersen har forståelse for at kronprinsesse Mette-Marit ønsker å beskytte sin sønn og hans jevnaldrende 21 år gamle kjæreste. Fredag skriver bladet at de ønsker velkommen – og setter pris på – en god og saklig debatt om sin dekning av kongefamilien.

«Likevel mener vi at denne saken har offentlig interesse», skriver Andersen.

Se og Hør viser til at Marius Borg Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og at det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig.

Videre trekker ukebladet fram at Juliane Snekkestad er en profilert modell for det amerikanske magasinet Playboy. Se og Hør mener de har laget en positiv sak om et nytt kjærestepar, og at de aldri har antydet at Snekkestad ikke er hardtarbeidende.

Flere av bildene bladet har brukt i sin sak er hentet fra Borg Høiby og Snekkestads åpne Instagram-kontoer. De to har hver for seg lagt ut bilder tatt i kronprinsfamiliens bolig på Skaugum, i samme rom, med samme bakgrunn, noe Se og Hør påpeker. Flere av bildene er nå fjernet fra Instagram-kontoene.

Invitasjon til dialog

I januar i fjor skrev kronprinsessen et åpent brev der hun rettet kritikk mot pressen for å være for nærgående mot Marius Borg Høiby. Kjelling Nybø sier til NTB at redaktørforeningen da reagerte med å invitere kronprinsessen til dialog rundt medieomtalen.

– Vi fikk aldri noe svar på den henvendelsen som vi gjorde på vegne av drøyt 700 norske redaktører, sier hun, og understreker at invitasjonen står ved lag om kronprinsessen eller kronprinsparet har ønske om dialog.