Norsk borger fengslet i Kina – beskyldes for laksesmugling

Hun er varetektsfengslet i 30 dager med brev- og besøksforbud, siktet for å ha smuglet laks inn i Kina for mellom 150 og 180 millioner kroner, melder Fiskeribladet.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er fengslet i Kina. Vedkommende tilbys konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet til Fiskeribladet.

Stanset på grensen

Kvinnen har ifølge Fiskeribladet tidligere vært bosatt i Bergen. Hun skal være gift med en nordmann og ha både norsk og kinesisk statsborgerskap.

Kina mener å ha avslørt omfattende smugling av norsk laks fra Vietnam til Kina. Totalt er laks for 720 millioner kroner stoppet på grensen. Kinesiske myndigheter opplyser at det er svært mye norsk frossen laks i tollbeslagene. Fisken er sendt med fly til Vietnam og blitt smuglet inn med båt til Kina til byene Guangzhou, Shanghai, Shenzhen og Beijing.

Salma-sjef Trond Williksen mener selskapet ikke har gjort noe galt. Han sier at det etter deres syn ser ut til at all eksport fra selskapet har skjedd i henhold til gjeldende regler og med de nødvendige lisenser i orden.

Stor vekst i eksporten

Lakseeksporten til Kina har vokst voldsomt etter undertegningen av den kinesisknorske lakseavtalen i mai 2017.

Norge eksporterte mer enn 1.700 tonn laks i januar, åtte ganger mer enn i samme måned i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Avtalen skulle normalisere handelsforholdet til Kina etter den kontroversielle fredspristildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Resultatene har latt vente på seg, men fra november i fjor ble det klart at Kina igjen åpnet opp for import av norsk laks da eksportvolumet brått ble tredoblet på én måned.

Samtidig som den norske lakseeksporten til Kina øker, ble eksporten til Vietnam halvert. Årsaken er ikke at vietnameserne over natten har mistet sansen for norsk laks, men at lakseavtalen med Kina har ført til at norske eksportører ikke lenger trenger å sende laksen via Vietnam for å nå det kinesiske markedet.

