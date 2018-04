Regjeringen vil utvise utlendinger som mister flyktningstatus

innenriks

Justis- og beredskapsdepartementet forslår derfor for Stortinget å gjøre endringer i utlendingsloven.

– Vi må ha regler som forhindrer at Norge fremstår som en frihavn for krigsforbrytere og personer som har begått så alvorlige handlinger at de mister retten til flyktningstatus. De skal ikke få oppholdstillatelse i Norge. Vi foreslår derfor nå å gjøre endringer i utlendingsloven, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

En asylsøker kan nektes flyktningstatus i Norge hvis personen har begått alvorlige handlinger, som for eksempel krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller alvorlige ikke-politiske forbrytelser.

– I dag kan personer som har begått denne typen alvorlige handlinger omgå eksklusjonen fra flyktningstatus og få opphold i Norge ved å søke andre tillatelser. Det er ikke greit, sier justisministeren.

