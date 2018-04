Bannere med nazisymboler hengt opp i Kristiansand og Oslo

innenriks

Politiet fikk melding fra flere vitner om hendelsen i Kristiansand tidlig mandag morgen, på årsdagen for tyskernes invasjon i 1940.

– Flere bannere med nazisymboler var hengt opp, blant annet i Sørlandsparken. Videre var det hengt opp en del løpesedler med høyreekstreme og fremmedfiendtlige ytringer på en del busstopp, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til NTB.

Stanset tre personer

Et flagg med hakekors var også blitt hengt opp utenfor freds- og menneskerettighetssenteret Arkivet i Kristiansand. Andresen forteller at banneret ved Sørlandsparken var om lag tre meter langt.

– Politiet fikk stanset tre personer som var i besittelse av en del utstyr, og som er anmeldt etter straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, sier operasjonslederen.

De tre vil nå bli etterforsket. Politiet kunne mandag morgen ikke si om noen av de anmeldte har vært i kontakt med politiet tidligere.

Tre bannere i Oslo

Også i Oslo har politiet fått meldinger om nazi-bannere.

– Vi har fått flere meldinger om at nazi-bannere er hengt opp på Vestre Gravlund og Besserud i Oslo, samt i Kirkeveien i Asker. Politiet har rykket ut til alle tre steder for å fjerne bannerne, og det vil bli utferdiget anmeldelse, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Hun sier at det dreier seg om tre like bannere, og at det trolig er samme personer som har hengt dem opp.

(©NTB)