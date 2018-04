Statsadvokat i Brasil stoler ikke på Hydros rapporter

innenriks

De to rapportene – den ene fra selskapets interne gransking og den andre fra konsulentselskapet SGW, som ble hyret inn av Hydro for å undersøke – er ufullstendige, sier statsadvokat Ubiratan Cazetta til NRK. Han mener rapportene bare tar for seg enkeltfaktorer, som pH-verdier i vannet.

De to rapportene står i kontrast til rapporten fra brasilianske Instituto Evandro Chagas, som konkluderer med at det har forekommet forurensing av drikkevann. Hydro viser til at miljøinstituttet mangler sertifisering, men dette kaller Cazetta en formalitet, og sier instituttets analyser følger internasjonale standarder.

Anlegget i Alunorte er pålagt å drive for halv drift i etterkant av flom-saken. Cazetta mener det vil ta flere måneder før det kan være i full drift igjen.

– Hydro manglet riktig lisens for sin drift. Anlegget deres er ikke stort nok til å tåle helårsdrift. Vi kan ikke godta at de har flere slike utslipp i året. De sier det ikke er beviselige problemer med vannet, men det er det, sier statsadvokaten til NRK.

(©NTB)