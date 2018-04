Full stopp i togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen

innenriks

Årsaken til stansen er at toglederne ikke får snakket med togførerne, melder NRK tirsdag.

– Klokken 8 fikk vi melding om at trafikken på både Sørlandsbanen og Jærbanen var lammet. Vi har satt opp alternativ transport for passasjerene. Vi beklager at dette medfører forsinkelser for de reisende, sa pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NTB i 11-tiden tirsdag.

Pressekontakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor opplyser til NRK at togene av sikkerhetsårsaker ikke kan kjøre så lenge togledelsen ikke har kontakt med togførerne.

