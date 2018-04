Medietilsynet: NRK påvirker tilbudet til publikum positivt

innenriks

Tirsdag leverte Medietilsynet sin rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet til kulturminister Trine Skei Grande (V).

– Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår hovedkonklusjon er at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Velsand påpeker derimot at det kommersielle mediemarkedet står i en vanskelig transformasjonsfase – og da særlig lokale og regionale aviser.

– Den samfunnsviktige journalistikken er dermed under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot disse aktørene, men at løsningen ikke er å svekke NRK, sier Velsand.

