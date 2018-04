Nasjonal sikkerhetsmyndighet får sterk kritikk av EOS-utvalget

innenriks

Selv om klagerens stilling ikke tilsa at det var noe reelt behov for sikkerhetsklarering, ble prosessen med å sikkerhetsklarere vedkommende gjennomført. Det førte til en urimelig stor belastning for vedkommende, heter det i årsrapporten fra Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) som ble lagt fram tirsdag.

Klagen ble fremmet etter at vedkommende ikke ble sikkerhetsklarert. Gjennom utvalgets undersøkelser ble det avdekket at det ikke var behov for sikkerhetsklarering i det hele tatt. NSM har «på en sterk og kritikkverdig måte krenket klagerens rettigheter», konkluderer EOS-utvalget.

EOS-utvalget slår fast at prosessen med å sikkerhetsklarere klageren ble gjennomført uten lovgrunnlag.

– En avgjørelse i en sak om sikkerhetsklarering kan være avgjørende for en persons videre yrkeskarriere og livssituasjon. Av den grunn er det essensielt at disse sakene behandles på en rettssikker og rettferdig måte av klareringsmyndighetene, heter det på generelt grunnlag fra EOS-utvalget.

