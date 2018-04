Bussjåfør-streik i Rogaland avverget

innenriks

Spekter og LO/YS hadde meklingsfrist til midnatt natt til onsdag for å bli enige om lønnstillegg, kompetansesatsing, samt AFP og slitertillegg.

Om det ble brudd i meklingen ville 150 bussjåfører og 96 busser i Nettbuss i sonene Jæren og Dalane bli tatt ut i streik.

Partene ble imidlertid enige om et tillegg på 1.950 kroner til alle, og ytterligere 4.875 kroner til lavtlønte.

– Med dette resultatet i ryggen har vi et godt utgangspunkt for å sikre våre medlemmer økt kjøpskraft i de kommende lokale forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter i en pressemelding.

Partene meklet også fram at det i virksomheter som har privat AFP etableres et slitertillegg for ansatte som går av med pensjon ved 62 til 64 år.

– Dette er i tråd med ordningen i NHO-området, heter det.

