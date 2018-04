Frp-representant ønsker mytteri i regjeringen

innenriks

Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen snakket tirsdag til tillitsvalgte i Color Line. Han gikk til frontalangrep på sin egen regjering, som vil tillate Color Line å flagge om sine ferjer til Tyskland. Om det skjer, kan 700 norske sjøfolk erstattes med utlendinger med lavere lønn, skriver Klassekampen.

Arbeiderpartiet har foreslått å utsette regelendringen fram til konsekvensene for hele det nordiske ferjemarkedet er utredet. Johansen sier han støtter Ap i denne saken.

– Alle vet at Høyre er redernes parti, og Fremskrittspartiet er sjøfolkenes parti. Slik har det alltid vært, og dette er en sak vi har kriget masse om, sa Frp-politikeren til de tillitsvalgte som hadde seminar om bord på Kiel-ferja Color Magic.

Frp-politikeren sa at rederiet slet da saken opprinnelig kom opp, men at det siden er gjort endringer i andre rammevilkår og at Color Line i dag går godt økonomisk.

– Forutsetningene har endret seg totalt, og da er det muligheter til å få gjort noe, sa han.

Men selv om Frps næringspolitiske talsperson ønsker en siste omkamp, kunne han ikke garantere støtte i eget parti.

– Det er flertallet i gruppa som avgjør dette, og det er høy fallhøyde for meg dersom jeg lover noe og det går til helvete, sa han til de tillitsvalgte.

