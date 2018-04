innenriks

– En trailer har veltet i veibanen og det ligger fisk strødd utover. Den andre traileren ligger nede i en hage, skriver politiet i Buskerud på Twitter.

– Begge trailerne har kommet kjørende i retning Kongsberg. «Fiskebilen» hadde veltet og den andre traileren klarte ikke å stoppe og valgte å kjøre ut istedenfor å kjøre inn i «fiskebilen».

Politiet, som fikk melding om ulykken klokken 1.34, opplyser at veien er helt sperret på stedet, og at omkjøring må skje via Jondalen-Bolkesjø.

