Tredelt foreldrepermisjon kan tre i kraft allerede fra i sommer

Barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland (H) la fram forslaget tirsdag.

I den foreslåtte ordningen skal foreldrepengeperioden deles i tre like deler, der mor og far har hver sin del, samt en del foreldrene kan fordele fritt.

– Vi vil sikre foreldrene like muligheter for tid med barnet i det første leveåret, samtidig som vi tar hensyn til frihet og fleksibilitet for den enkelte familie. Det er bra for barnet og for likestillingen i hjemmet. Vi legger fram en historisk likestilt foreldrepengeordning som er en av verdens beste, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Målet om tredelt foreldrepermisjon ble uttrykt i regjeringsplattformen fra Høyre, Frp og Venstre i februar. Arbeiderpartiet var begeistret, mens KrF har vært skeptisk.

Linda Hofstad Helleland har på få år gått fra å ville skrote hele fedrekvoten til å bli statsråden som skal sørge for at en tredel av permisjonstiden forbeholdes far. Hun sa i februar at hun åpenbart hadde vært «for optimistisk på norske menns vegne».

En tredeling av stønadsperioden ved fullt uttak innebærer at fedre og mødre har 15 uker hver, og en fellesperiode på 16 uker.

– Fedrene får en større andel enn de noen gang har hatt, noe som er bra for barnet og bra for likestillingen i hjemmet, sier Helleland.

