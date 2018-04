Høyre avviser borgerlig sprekk om nye skipsregisterregler

innenriks

I Klassekampen onsdag sa Frps næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen at han ønsket å stemme for Aps forslag om å utsette den kommende endringen av skipsregisterreglene. Endringen kan føre til at omkring 700 sjøfolk i Color Line mister jobben fordi det vil åpne for at rederiets to ferjer som går mellom Oslo og Kiel flagges om til Norsk internasjonalt skipsregister.

Skip i dette registeret trenger ikke å ansette folk med norske lønns- og arbeidsvilkår. Ifølge Fri Fagbevegelse kan Johansen lykkes i å få med seg stortingsgruppen i Frp på dette.

Stortingsrepresentant fra Høyre i næringskomiteen Tom-Christer Nilsen sier til Klassekampen at Frp uansett er bundet av budsjettavtalen de har inngått.

– I utgangspunktet er denne endringen en del av budsjettavtalen fordi den har innvirkning på statens inntekter og kostnader. Alle er bundet av den avtalen. Jeg forventer at Frp forholder seg til den, og jeg har ingen grunn til å tro noe annet, sier han.

(©NTB)