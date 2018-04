Haaland går av som teatersjef i Bergen

innenriks

– Jeg er ansatt ut 2019. Da kommer det en ny sjef her, sier Haaland til Bergensavisen.

Hun påpeker at det har vært vanlig å gi seg i teateret etter to perioder.

– Vanligvis har man gitt seg etter åtte år, og det har jeg tenkt å gjøre, sier Haaland.

Hun tror det kan være sunt for teateret å skifte kunstnerisk profil etter åtte år med samme sjef. Hun sier hun er veldig stolt over det de har fått til.

– Tenk at jeg skulle få være sjef for et teater med så lange tradisjoner. Det har vært helt fantastisk, sier Haaland.

Den tidligere skuespilleren sier at hun muligens vil søke seg mot en annen teatersjefsrolle når hun forlater stillingen i slutten av 2019. Samtidig sier hun det ikke er umulig at hun havner foran filmkameraet igjen.

(©NTB)