Kranfører tiltalt etter velt i Bergen

Fem personer ble skadd da den høye kranen deiset i bakken 22. februar 2016. Nå er den 54 år gamle føreren tiltalt for å ha unnlatt å kontrollere kranens løfteegenskaper før et løft av et forskalingselement på om lag 2 tonn. Etter tiltalen var den reelle overlasten beregnet til 834 kilo, skriver Bergens Tidende.

To arbeidere satt inne i en arbeidsbrakke som nesten fikk kranen over seg. I tiltalen heter det at ulykken lett kunne medført tap av liv.

– Jeg vil helst ikke tenke på hvordan det kunne gått om kranen hadde falt litt annerledes. Det er ufattelig flaks at det gikk så bra, sa brigadeleder Kjell Hegdal i Bergen brannvesen om ulykken til avisen.

Det tunge løftet skal ha gitt synbare utslag på kranen, men operatøren unnlot likevel å stanse løftet.

Tiltalen omfatter også grov uaktsomhet i forhold til Arbeidsmiljøloven. Saken skal behandles i retten i oktober.

