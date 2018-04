Lister kåret til årets lokalavis

innenriks

Juryen beskriver Lister som en «solid lokalavis som dekker det nære, det positive, det kjekke og det som ikke er fullt så kjekt», heter det i en pressemelding. Det ble også lagt stor vekt på avisas digitale satsing med fast ukentlig TV-magasin, et stort innslag av levende bilder og solid oppdatering når noe skjer i lokalsamfunnet.

Lister kommer ut fire ganger i uka og dekker kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Hægebostad på Sørlandet.

Gjesdalbuen og Hallingdølen fikk hederlig omtale.

Det ble også delt ut flere priser under landsmøtet i Bodø lørdag. Signe Fuglesteg Luksengard i Hallingdølen vant prisen for årets lokalavisfoto, Jan Inge Fardal i Sogn avis vant LLAs journalistpris, Hallingdølen fikk prisen for årets digitale satsing og årets lokalavisside. Markedsprisen fikk Bygdebladet Randaberg og Rennesøy.

