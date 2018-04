Litteratur-Norge sørger over Jon Michelets bortgang

innenriks

Forfatteren gikk bort lørdag kveld. Ifølge forfatterens forlag Oktober døde han fredelig og rolig, med alle sine nærmeste rundt seg.

– Han var dypt elsket, og han kommer til å bli dypt savnet, sier hans kone Toril Brekke på vegne av familien.

Forfatteren har de siste årene slitt med kreftsykdom, og fikk i fjor sommer et tilbakefall.

Skrev til det siste

Michelet jobbet til det siste med det avsluttende bindet av storverket «En sjøens helt». Det siste bindet i verket, «Krigerens hjemkomst», kommer ut til høsten.

– Jon gjorde en enorm kraftanstrengelse på slutten for å bli ferdig med siste bind om krigsseilerne, og han var veldig stolt og lettet over at han klarte det, sier kona Toril Brekke.

– Det er et stort tap for norsk litteratur. Jon har et stort forfatterskap bak seg og skrev til det siste., sier forlagssjef Ingeri Engelstad i Forlaget Oktober til NTB.

– Han var en utrolig raus person som var full av fortellinger og kunnskap. Jon hadde et engasjement som ikke ligner noen andre, sier hun.

Kondolansene har søndag kommet fra alle kanter av norsk offentlighet, også fra regjeringen.

– Det er en av de største forfatterne vi har som nå har gått bort. Det er et kjempetap, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til VG.

– Det er trist, veldig trist. Ikke minst fordi han var en veldig produktiv forfatter de siste årene om krigsseilerne, sier statsminister Erna Solberg (H).

Innholdsrikt liv

Jon Michelet har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere. Han ble født i 1944 og debuterte som forfatter i 1975 med romanen «Den drukner ei som henges skal».

Med romanene om Wilhelm Thygesen fornyet han den norske krimlitteraturen, og ble tildelt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman to ganger, for både Hvit som snø (1980) og Den frosne kvinnen (2001). I 2009 ble «Hvit som snø» kåret til den tredje beste kriminalroman gjennom tidene av Dagbladet.

I sitt yrkesaktive liv var Michelet sjømann, bryggearbeider, journalist, forlagssjef i Oktober og redaktør av Klassekampen.

Han hadde et usedvanlig stort nedslagsfelt, fra kriminalromaner med Wilhelm Thygesen via fotballbøker skrevet sammen med Dag Solstad til de siste årenes storverk om norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig.

Sorg blant kolleger

Det litterære miljøet i Norge er i sorg.

– For oss kolleger i krimlitterære Norge er det en bauta som nå har gått bort. Sammen med Gunnar Staalesen var Michelet på 1970-tallet med på å bane veien for den nye norske krimbølgen. Men Jon var mer enn bare en krimforfatter. Han var også en samfunnsengasjert og en politisk opptatt mann. Jeg husker han også som en varm og god kollega, sier forfatter Tom Egeland.

Forfatter Tove Nilsen var en nær venn av Michelet. Hun beskriver han som et stort, varmt og raust menneske.

– Vi har jobbet sammen siden vi var unge. Jeg kommer til å savne ham så veldig, sier hun til Bergens Tidende.

Michelet var tidligere ansvarlig redaktør i Klassekampen og jobbet tett med nåværende redaktør, Bjørgulv Braanen.

– Han var en utrolig varm og raus person, jeg tror knapt jeg har møtt noen som var hadde mer omtanke for folk enn ham. Jon betydde mye for redaksjonen og for meg også, sier Braanen.