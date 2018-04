Politiet etterlyser tips om drapssiktedes bil i Notodden

innenriks

– Vi har avhørt den siktede, og vi mener grunnlaget for siktelsen så langt er styrket, uttalte politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæther til NRK.

Den siktede 53-åringen nekter straffskyld etter siktelsen om forsettlig drap, skriver politiet i en pressemelding mandag kveld.

Mannen har derimot i avhør erkjent at han var i Notodden, at han var i kontakt med den tidligere ektefellen og at det oppsto en situasjon som førte til at hun døde. Etter dette reiste mannen fra Notodden.

Vitner til bil

– Det gjenstår mye etterforskning og flere avhør av siktede. Politiet vil nå blant annet arbeide med å kontrollere siktedes foreløpige forklaring og kartlegge hans bevegelser, opplyser politiet.

Politiet etterlyser derfor observasjoner om en bil i forbindelse med saken. Det er en sølvfarget Volkswagen Sharan som kan være sett i Notodden i tidsrommet fra lørdag ettermiddag 7. april til søndag kveld 8. april.

Politiet oppfordrer også bilister og motorsyklister med kamera som filmer møtende trafikk å ta kontakt dersom de kjørte på E 134 og E 18 mellom Notodden og Oslo i det samme tidsrommet.

Henlagt

Mannen, som er siktet for å ha drept sin 38 år gamle ekskone, ble pågrepet i Harstad tirsdag. Paret bodde sammen i Troms før kvinnen flyttet til Notodden. Hun anmeldte ham for vold i 2016. Saken ble etterforsket, men henlagt på bevisets stilling.

Da kvinnen ble tilbudt beskyttelse i Notodden desember 2016, skal hun ha takket nei.

Sammen hadde eksparet en datter på ett år. Jenta var til stede i leiligheten der den døde moren ble funnet.

