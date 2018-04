Raja tar selvkritikk for Grande-utspill

innenriks

– I ettertid har jeg reflektert over mitt utspill, og jeg ser at min oppfordring til Trine om å kommentere saken kom uheldig til uttrykk, sier Abid Raja til VG.

– Jeg har forståelse for dem som er kritiske til mitt utspill. Jeg synes terskelen for beklagelse har blitt altfor høy blant politikerne, og jeg har selv ingen prestisje i å ta selvkritikk, sier han.

Saken om den da 17 år gamle mannen som har bekreftet at han hadde sex med Grande under en fest dagen etter bryllupet til Sp-nestleder Ola Borten Moe i 2008, preget medienes dekning av helgens landsmøte i Venstre.

Grande var selv taus om saken og ba landsstyrets medlemmer om å følge hennes eksempel for å unngå negativ oppmerksomhet. Men i et intervju med NRK ba Raja om at Grande selv fortalte hva som skjedde og ikke skjedde «fra A til Å», som han uttrykte det.

– Jeg ber Trine være så snill å benytte seg av tillatelsen gutten har gitt til å snakke ut, sa Venstres finanspolitiske talsperson.

Overfor VG gir han nå uttrykk for at oppfordringen burde ha blitt holdt internt.

– Det tar jeg til etterretning og tar lærdom av, sier Raja, som også er visepresident på Stortinget og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

