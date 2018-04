Brannvesenet har kontroll på brann i sportsbutikk i Kirkenes

innenriks

I snaue to timer var det stor røykutvikling i bygningens 2. etasje, og ifølge iFinnmark luktet det røyk i store deler av Kirkenes sentrum. Politiet ba folk om å holde seg inne og vinduene lukket, men mange tok turen ut for å kikke. Ved 20.40-tiden opplyste imidlertid politiet til NTB at brannvesenet hadde kontroll på situasjonen.

– Brannvesenet har opplyst til vår innsatsleder at de nå har kontroll. Det eneste som kommer ut av vinduene er damp fra etterslukning. Røykdykkere har vært inne og gått gjennom og kan bekrefte at det ikke er personer i bygningen, sier operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt.

– Brannårsaken er fortsatt ikke kjent, men den taktiske og tekniske etterforskningen rundt dette kommer senere. Våre teknikere kan ikke gå inn før bygningen er trygg nok, sier han.

