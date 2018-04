Landås-drapet: Moren ble slått med øks

innenriks

– Jeg vil ikke gå i detaljer, men hun er slått mer enn én gang. Hun er slått i kroppen, sier politiadvokat Ørjan Ogne til Bergens Tidende.

Lørdag 10. februar i år rykket politiet ut til en blokk på Landås i Bergen, etter at en 43 år gammel mann ringte inn og meldte at moren lå død i leiligheten. Kort tid etter fortalte mannen politiet at han hadde tatt livet av moren med en øks.

En øks ble ifølge avisen funnet i et søppelrom like ved blokken der mor og sønn hadde bodd sammen i to år.

I månedene etter drapet har politiet forsøkt å finne ut når kvinnen døde. 43-åringen sier hun døde tirsdagen før han tok kontakt med politiet.

– Det har støtte i mye av den øvrige etterforskningen, også i opplysningene om når moren sist ble sett, når hun sist ringte og når hun brukte bankkort. Etter tirsdagen er det ikke spor etter henne, sier Ogne.

Fordi kvinnen ble funnet ute, på en balkong, har det vist seg svært vanskelig for rettsmedisinerne å slå dette fast.

To rettspsykiatere vurderer nå 43-åringens tilstand i tiden rundt drapet, ettersom hvorvidt han har vært tilregnelig eller ikke har betydning for straffereaksjonen han kan få.

– Hva rettspsykiaterne kommer fram til, blir det virkelige vendepunktet. Saken ellers fremstår ganske så oppklart, sier Ogne.

Ifølge Bergens Tidende tar de sikte på å sende sin innstilling til statsadvokaten før sommeren.

