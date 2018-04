Bergensbanen går som normalt etter røykutvikling i lokomotiv

innenriks

– Lokføreren stanset toget 100 meter inn i den 5.311 meter lange Gravhalstunnelen før Myrdal stasjon og evakuerte seg selv da røykutviklingen oppsto, opplyser pressevakt Hilde Braaten i Bane Nor til NTB.

Lokføreren tok seg ut av tunnelen til fots. Bergensbanen ble stengt, og nødetatene rykket ut fra Voss, blant annet med et spesielt nødtog med en brannbil om bord. Ved 22.30-tiden opplyste imidlertid Bane Nor at de hadde kontroll på stedet, og at det ikke var behov for assistanse fra brannvesenet på Voss.

Ifølge politiet ble lokomotivet dratt ut av tunnelen og til Myrdal stasjon like etter klokka 22. Da hadde også røykutviklingen avtatt. Det skal ikke ha vært påvist åpne flammer i lokomotivet.

Natt til torsdag opplyser politiet til NTB at saken er avsluttet og banen er åpnet igjen.

