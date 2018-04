Mistanke om eksplosiver i leilighet i Oslo

innenriks

Politiet fikk ved 18-tiden torsdag melding om at en person i en leilighet på Rosenhoff var skadd og trengte hjelp.

På bakgrunn av opplysningene de fikk, valgte politiet å bevæpne seg da de rykket ut til adressen. Da de ankom leiligheten, fikk de raskt kontroll på tre personer. En av dem var lettere skadd og fikk behandling på stedet.

– En av personene er pågrepet, mens de to andre har status som vitner, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB. Han vil ikke utdype ytterligere hva som har skjedd i leiligheten.

Årsaken til at politiet valgte å bevæpne seg, var at de fikk melding om at det kanskje kunne være våpen i leiligheten. Stokkli sier til Dagbladet at det ikke ble funnet våpen i leiligheten, men at patruljen på stedet fikk opplysninger om at det kunne være eksplosiver der.

Ved 20-tiden arbeidet politiets bombegruppe med å undersøke leiligheten, og situasjonen er foreløpig ikke avklart. Politiet vil ikke utdype hva slags eksplosiver det er snakk om, men sier det ikke er fare for folk i området.

– Vi har sperret av et tilstrekkelig stort område, og vi har evakuert de vi trenger å evakuere i omkringliggende leiligheter, sier Stokkli.

Politiet har satt opp sperringer et kvartal fra Trondheimsveien mot Jørgen Løvlands gate, melder NRK. Tre brannbiler, tre ambulanser og fire politibiler er på stedet.

