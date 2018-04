Regjeringen kritiseres for uklar tale om Syria-angrep 

innenriks

– Regjeringen har åpenbart dobbeltkommunisert, og det er ille, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har begge uttrykt forståelse for angrepet, men uten å gi sin direkte støtte.

– Det er ikke naturlig for oss å støtte en aksjon vi ikke er med på, sa Solberg til NTB tidligere i uka.

– Norge har derfor heller ikke utredet om angrepet var et brudd på folkeretten, slo Søreide fast.

Full NATO-støtte

NATO har derimot uttrykt «full støtte» til USA, Frankrike og Storbritannias bombing av mål i Syria sist helg. SV anklager derfor regjeringen for dobbeltkommunikasjon.

– Regjeringen har uttalt seg veldig forsiktig her hjemme og sagt at dette angrepet har vi forståelse for, mens man åpenbart har gitt full støtte til angrepet under lukkede møter i NATO. Slik kan vi ikke ha det, sier Audun Lysbakken til NTB.

Han etterlyser større ærlighet fra regjeringen.

– Når det nå kommer fram at Norge har støttet dette i NATO, da melder også spørsmålet seg om hvorfor i all verden regjeringen ikke har gjort en selvstendig vurdering av det folkerettslige, sier SV-lederen.

Folkerettsbrudd

Jussprofessorene Geir Ulfstein og Malcolm Langford har slått fast at det vestlige angrepet i Syria, som var et svar på Assad-regimets påståtte bruk av kjemiske våpen, var et klart brudd på folkeretten og FN-pakten.

De to reagerer også på regjeringens manglende vilje til å kommentere det folkerettslige grunnlaget for angrepet.

– Det er bemerkelsesverdig når norske myndigheter regelmessig understreker hvor grunnleggende folkeretten er for verden og for Norge, mener de to.

Uttrykkelig forbud

Jussprofessor Mary O'Connell, en av verdens fremste eksperter på de folkerettslige sidene ved bruk av militærmakt, er for tiden knyttet til Nobelinstituttet i Oslo.

– Slike angrep er helt klart forbudt. Internasjonal lov forbyr all bruk av væpnet makt, så sant det ikke skjer i selvforsvar, foreligger autorisasjon fra FNs sikkerhetsråd eller ved at land selv ber om støtte i en borgerkrig. Bruk av militærmakt etter en hendelse er gjengjeldelse, og det er uttrykkelig forbud av FN, slår O'Connell fast.

Undergraver

– Folkeretten er kanskje den viktigste sikkerhetsfaktoren for et lite land som Norge, påpeker Lysbakken.

– For hver gang stormaktene undergraver folkeretten og setter FN på sidelinjen, bidrar det til å skape en verden som er mer utrygg for små stater, sier han.

Lysbakken mener, i likhet med ekspertene, at helgens vestlige angrep mot mål i Syria var et klart brudd på folkeretten, og han kan heller ikke se at det var noe godt bidrag til fred i det borgerkrigsherjede landet.

– Bevisbyrden ligger ikke hos oss som sier nei til slike angrep, men hos dem som sier ja. Man kan ikke gjennomføre slike angrep uten å være sikker på at de bidrar til å gjøre situasjonen bedre, mener SV-lederen.

(©NTB)