Tre falt mot bygård i Oslo

Flere verandaer ble ødelagt da treet traff bygården.

– Et stort tre har rast over en bygård, og en veranda holder på å falle ned fra bygningen, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etter at politiet meldte om hendelsen.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 17.30. Gården som er rammet, inneholder 13 leiligheter, og det er 22 beboere registrert på adressen i Hertzbergs gate på Fagerborg.

– Vi har ingen meldinger om at noen er kommet til skade. Flere av beboerne evakuerte seg selv etter at treet falt. Brannvesenet søkte gjennom bygården, sier operasjonslederen.

Treet sto på kommunal grunn og falt inn mot den tre etasjer høye boligblokken.

– Treet sto på en liste over såkalte verneverdige trær, opplyser politiet på stedet til NRK.

