Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn i industrien

Arbeidstilsynet mener at mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. Under en tilsynsaksjon i løpet av tre uker i februar og mars avdekket Arbeidstilsynet mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler i halvparten av tilsynene.

– Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Uten vern er det lett å få fingre og kroppsdeler inn i maskinen. Dette er dessverre et vanlig ulykkesscenario, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en pressemelding.

Totalt ble det gjennomført 219 tilsyn under aksjonen, og flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i omtrent tre av fire tilsyn, og Arbeidstilsynet stanset bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter.

– Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerhet gjelder om maskinen er helt ny eller over hundre år. Eldre maskiner skal gjøres sikre ved å ettermontere verneinnretninger, sier Vollheim.

Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i industrinæringen.

