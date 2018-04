Havaristen Harrier skal hogges opp og gjenvinnes

innenriks

Norsk Gjenvinning har skrevet kontrakt med rederiet Julia Shipping om eksport av skipet til Tyrkia, hvor det skal hogges opp og resirkuleres, skriver selskapet i en pressemelding.

– Etter grundig risikovurdering av et slikt oppdrag og løpende dialog med norske myndigheter, har Norsk Gjenvinning valgt å inngå avtale med Julia Shipping, sier divisjonsdirektør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning Downstream.

Lasteskipet Harrier, som da het Tide Carrier, fikk motorhavari utenfor Jæren i februar i fjor og ble fraktet derfra til Farsund. Og der har det blitt liggende til kai, siden norske myndigheter ga seilingsforbud. Skipet var sannsynligvis på vei til ulovlig opphogging i Pakistan da det havarerte.

Tirsdag ble skipets management-selskap i Dubai, Nabeel Ship Management, ilagt et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for miljø- og sikkerhetsforhold, ifølge Sysla. Selskapet var ansvarlige for sikkerhetsstyringen på skipet rundt tidspunktet da det havarerte, og anses dermed som fartøyets rederi i denne sammenhengen, selv om Julia Shipping eier skipet.

Miljødirektoratet har anmeldt Julia Shipping og tidligere eier Eide Marine Eiendom for forsøk på ulovlig eksport av avfall. Saken er fortsatt under etterforskning hos Økokrim, understreker direktoratet i forbindelse med at Norsk Gjenvinning har søkt om godkjennelsene som er nødvendige for å iverksette prosessen.

– Vi har allerede inspisert verftet som skal motta skipet i Tyrkia, for å kvalitetssikre at det oppfyller gjeldende krav fra myndighetene, samt våre egne krav til samarbeidspartnere, sier Bergan.

Eksport av skipet vil skje så snart norske og tyrkiske myndigheter har godkjent søknad om eksport og skipet er bekreftet sjødyktig.

(©NTB)