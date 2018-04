Kvinne funnet bevisstløs i Oslo – fortalte at hun hadde blitt voldtatt

innenriks

– Hun fortalte selv at hun hadde blitt voldtatt. Vi er interessert i å snakke med vitner som har vært i området rundt funnstedet på Langkaia ved Havnelageret i Oslo i tidsrommet mellom 2.45 og da hun ble funnet rundt 6.30, sier vaktleder Øyvind Torgersen på krimvakta hos Oslo-politiet til NTB.

Det dreier seg om en norsk kvinne i slutten av 30-årene. Hun er sendt overgrepsmottaket på legevakta i Oslo og var fredag formiddag ikke i stand til å gi politiet et avhør. Torgersen vil ikke gi noen opplysninger om hvilke andre funn som underbygger voldtektsmistanken, eller hva som førte til at kvinnen mistet bevisstheten.

Politiet sperret av et område like utenfor Havnelageret ved Bjørvika etter funnet. Krimteknikere avsluttet fredag formiddag sin undersøkelser på stedet. Kvinnens forfatning er så dårlig at politiet ikke har fått tatt noe avhør av henne.

– Hun har ikke klart å gi flere detaljer om hva som har skjedd. Vi har hentet inn opptak fra overvåkingskameraer i området som vi skal gjennomgå, og er selvsagt interessert i å snakke personer som kan ha sett noe i det aktuelle tidsrommet, sier Torgersen.

Han vil ikke gi noen ytterligere opplysninger om kvinnen og hvem hun er.

