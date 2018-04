Nordlandsbanen henger i løse lufta – forblir stengt i mange dager

innenriks

Sørpeskredet gikk lørdag ettermiddag, tre mil nord for Mosjøen. Nordlandsbanen ble stengt mellom Mosjøen og Drevvatn.

– Arbeidet med å sikre rasstedet og området er omfattende og i gang. Rasstedet skal først sikres, ryddes og renskes opp, opplyser Bane Nor søndag.

Det er vanskelig atkomst til rasstedet og det jobbes med planer for å frakte masser og materialer til stedet for å gjenoppbygge sporet.

Sørpeskred

Bane Nor har en foreløpig prognose som sier at togstrekningen kan åpne fredag 27. april klokka 12. NSB opplyser at det settes opp alternativ transport.

Sørperaset førte med seg trær og greiner, tettet en større betongstikkrenne og vasket bort underbygningen under skinnegangen i en strekning på 40 meter.

Det er for tiden gult farenivå for jord-, sørpe og flomskred for deler av Nordland, Trøndelag, Vestlandet og Østlandet, ifølge Varsom.no. Det innebærer at det er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre lokale skader.

Stor snøskredfare

Snøskredfaren er også fortsatt stor i Nordland, men er avtagende. For første gang ble det svarte farenivået brukt før helga for å varsle om meget stor snøskredfare på Helgeland. En rekke etater fulgte nøye med på utviklingen, og Forsvaret stilte to helikoptre og en stridsbåt til disposisjon for nødetatene.

Lørdag ettermiddag gikk det flere middels store skred på Helgeland, men verken folk, hus eller veier ble rammet.

Søndag morgen er snøskredfaren nedgradert til rødt farenivå, som betyr stor fare.

– Noen naturlig utløste skred ventes fortsatt på grunn av regn først på dagen, melder NVE.

Folk bes fortsatt om å holde seg unna skredterreng.

