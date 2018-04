– Ingen innrømmelse av skyld fra Frode Berg, sier russisk forsvarer

innenriks

Via sine advokater Brynjulf Risnes og Ilja Novikov fortalte Frode Berg i helgen at han var på oppdrag for Etterretningstjenesten da han ble pågrepet i Moskva av det russiske sikkerhetspolitiet FSB 5. desember i fjor. Han er siktet for spionasje.

– Dette innebærer ikke noen innrømmelse av skyld fra Bergs side. Han fremholder at han er uskyldig, og at han fortsatt vil kjempe for sin frihet, sier Ilja Novikov til NTB.

NTB har stilt spørsmål til E-tjenesten, via Forsvarsdepartementet, om hvorvidt Berg hadde et oppdrag for dem.

– Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikke hvem som arbeider eller har arbeidet for E-tjenesten, lyder det korte svaret fra departementets pressevakt Lars Gjemble.

Forsvarsdepartementet henviser andre spørsmål om saken til Utenriksdepartementet (UD) med begrunnelse i at det er en konsulær sak. UD vil på sin side verken bekrefte eller avkrefte om påstandene om Bergs oppdrag og viser til E-tjenesten.

– Det er kun E-tjenesten som kan kommentere dette, sier UDs kommunikasjonssjef Frode O. Andersen

Fengslingsmøte

Bergs russiske advokat skal i løpet av uken møte 62-åringen i høysikkerhetsfengselet Lefortovo, der Berg har sittet i varetekt i fem måneder. Innen 5. mai vil Berg bli fremstilt for retten med krav om ytterligere varetektsfengsling.

Novikov anslår at fengslingsmøtet vil bli holdt i løpet av neste uke, og at selve rettssaken trolig ikke vil komme opp før etter sommeren.

– Frode Berg er ved godt mot. Samtidig er han innstilt på at muligheten for en utlevering ligger et godt stykke fram i tid, sier Novikov.

E-tjenesten

Berg ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter, tilsvarende rundt 28.000 kroner. Berg har fortalt sine advokater at det var to norske menn som ba ham ta med pengene til Moskva.

– Med den informasjonen som har framkommet, er vår klient Frode Berg sikker på at mannen han møtte i Oslo i fjor høst, og som ba ham reise til Moskva og gjøre det som førte til arrestasjonen og spion-siktelsen, jobbet for den norske Etterretningstjenesten, sa Novikov til Dagbladet i helgen.

FSB mener at pengene skulle sendes til en russer som betaling for opplysninger om Nordflåten. Siktelsen mot Berg har en strafferamme på 20 års fengsel.

Ville kommet ut

– Vi gikk ut med Frode Bergs versjon av historien fordi det har sirkulert mye ulik informasjon, både riktig og uriktig. Vi ser ingen grunn til å fortsette å holde på hemmeligheter som før eller siden uansett vil komme ut. Og selv om hele eller deler av rettssaken kan komme til å gå bak lukkede dører, tilsier all erfaring at mye uansett vil sive ut, sier Brynjulf Risnes til NTB.

– Hvordan kan denne oppmerksomheten påvirke mulighetene for en løsning via diplomatiet?

– Opplysningene vi gikk ut med i helgen, innebærer ikke noe nytt verken for norske eller russiske myndigheter. Dermed er det er fortsatt ikke noe i veien for at det kan foregå diplomati. Ikke noe vil være bedre enn om Frode Berg kan komme hjem via diplomatiske kanaler, sier Risnes.

