58-åring siktet for overgrep mot mindreårig gutt, erkjenner straffskyld

Mannen erkjente straffskyld etter siktelsen da han ble framstilt for varetektsfengsling i Tønsberg tingrett fredag. Han samtykket til fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud.

En gutt under 14 år er fornærmet i saken, som gjelder grov voldtekt, ifølge fengslingskjennelsen. Politiet er helt i starten av etterforskningen og undersøker om mannen kan ha forgrepet seg på flere gutter, melder NRK.

Det kom fram i retten at ytterligere to unge gutter, på samme alder som fornærmede, har hatt kontakt med mannen. Han nekter å oppgi deres identitet for politiet, fordi han hevder det vil være svært ødeleggende for hans sosiale miljø, framgår det av fengslingskjennelsen.

Retten mener 58-åringen vil prøve å ødelegge bevis hvis han ikke blir holdt i varetekt med strenge begrensninger i muligheten til å kommunisere med andre: «Saken er svært alvorlig, med en strafferamme på 21 år. (…) Det må gjennomføres en rekke kriminaltekniske undersøkelser av siktedes leilighet og campingvogner, samt vitneavhør av fornærmede og nære personer rundt siktede», skriver tingrettsdommer Helene Halum i kjennelsen.

Flere av avhørene kommer til å være tilrettelagte avhør av barn, poengterer hun. Halum mener også siktede kan prøve å ødelegge elektroniske bevis hvis han får mulighet.

Saken er ventet å komme opp for retten til høsten, med forbehold om at den ikke vokser betydelig i omfang.

