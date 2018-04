En person omkom i frontkollisjon ved Tyristrand

innenriks

Ulykken skjedde like ved avkjøringen til Ringerike fengsel, opplyser operasjonsleder Tom Richard Jansen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Vedkommende som omkom, var alene i bilen da ulykken skjedde. I den andre bilen satt det to personer som ble kjørt til Ringerike sykehus. Vestre Vikens pressevakt opplyser til Ringerikes Blad at de to har pådratt seg lettere skader. De lå mandag ettermiddag fortsatt på sykehuset til observasjon.

Vegtrafikksentralen meldte klokka 11.36 at veien var stengt. Noe over tre timer senere ble veien gjenåpnet. Politiet fikk melding om ulykken klokka 11.23.

(©NTB)