Frode Bergs kone ber E-tjenesten skamme seg

– E-tjenesten bør virkelig ta ansvar for hva de har gjort mot Frode og vår familie. Jeg blir veldig provosert når jeg tenker på dem. De burde skamme seg, sier Anita Berg til Dagbladet.

Avisen kunne søndag avsløre at Frode Berg var på oppdrag for E-tjenesten da han ble pågrepet i Moskva 5. desember i fjor. Han skal også ha gitt uttrykk for at han følte seg presset til å ta oppdraget, og at han ikke kunne si nei.

– Frode var ikke seg selv. Han ble mer innesluttet. Han grublet på noe. Både jeg og resten av familien opplevde at det var noe, sier Berg.

– Først da vi leste Dagbladets historie om hvem han hadde jobbet for og hva som hadde skjedd før han reiste til Moskva 4. desember i fjor, skjønte vi sammenhengen. Frode hadde det kjempetøft, og nå skjønner vi hvor vanskelig høsten var for ham. Han ble presset av E-tjenesten til å reise på oppdrag for dem til Moskva sier hun.

NTB har stilt spørsmål til E-tjenesten, via Forsvarsdepartementet, om hvorvidt Berg hadde et oppdrag for dem: – Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikke hvem som arbeider eller har arbeidet for E-tjenesten, lyder svaret.

