Stortinget blokkerer tilgangen til utenlandske spillselskaper 

innenriks

Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet har gått sammen om åtte konkrete tiltak som de mener vil redusere faren for spillavhengighet. Forslaget fikk flertall i familie- og kulturkomiteen på Stortinget tirsdag. Formelt blir tiltakene først vedtatt av Stortinget 7. mai, skriver VG.

Opposisjonens seier er et nederlag for regjeringspartiene og kulturminister Trine Skei Grande (V) som ønsket et prøveprosjekt for lisensordning for utenlandske spill.

Forslaget som nå har fått flertall, beskytter monopolet til Norsk Tipping og gjør det ifølge partiene langt vanskeligere for utenlandske spillselskaper.

-Mer ansvarlig spillpolitikk

Hovedpunktene i forslaget er at utenlandske spillselskaper blir IP-blokkert, at Lotteritilsynet får utvidede fullmakter, og dessuten at Norsk Tipping må dempe reklameringen for egne spill.

– Det er stort at opposisjonen ser verdien av å stramme inn spillpolitikken i Norge ved å gjøre den mer ansvarlig, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF) i en kommentar til VG.

Han understreker at innstrammingen er til det beste for svært mange spillavhengige i Norge.

Oljefondet berøres

Et av forslagene tar også for seg Oljefondets investeringer i spillselskaper, skriver E24.

I forslaget heter det «Stortinget ber regjeringen utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige forvaltningsmeldingen om fondet».

Bekkevold beskriver det som historisk at statens pensjonsfond blir bedt om å trekke seg ut.

– Det er et tankekors at mens vi prøver å stoppe disse spillene i Norge, så investerer oljefondet milliarder av kroner i disse spillselskapene, sier han til VG.

(©NTB)