Advokat tror VM kan bli løsningen for Frode Berg

I et intervju med VG sier advokat Ilja Novikov at han tror Bergs beste sjanse ligger i en avtale om utlevering – gjerne i forbindelse med mesterskapet.

– Vi har sett det før, i saken mot Mikhail Khodorkovskij, som etter ti år i fangenskap ble løslatt som en «gest» like før OL i Sotsji. Jeg mener russiske myndigheter er ganske følsomme hva gjelder sportsbegivenheter på toppnivå som de er vertskap til, sier han.

Novikov har registrert at flere statsledere ikke har bestemt seg for om de skal reise på offisielt besøk til Russland under VM, som begynner i juni.

– Det er viktig for dem hvilke statsledere som besøker og hvilke som ikke gjør det, og dersom norske myndigheter kunne gjort en avtale om en utlevering av Frode Berg under betingelsen av et VM-besøk fra en høytstående politisk leder, tror jeg det kan være en løsning, sier den russiske advokaten til avisen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har ingen kommentarer til utspillet fra advokaten.

