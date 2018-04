Ny rekord på Gardermoen: Aldri før har fly blitt aviset oftere enn i vinter

innenriks

Forrige sesong var avisingsenheten i sving 12.500 ganger, mens det denne sesongen var det behov hele 17.800 ganger. Sesongen for avising varer fra oktober til mai.

Ved temperaturer rundt 0 grader er det stort sett bare varmt vann med en temperatur på rundt 80 grader som benyttes. Ved kaldere vær blandes det inn glykol.

Det betyr at det trengs oppvarming av mange titalls millioner liter væske for å sikre at flyene kan komme seg av gårde vinterstid. Lufthavnen dekker sitt energibehov på 1 gigawattime i vinter fra Statkrafts fjernvarmeanlegg på Gardermoen. Det tilsvarer én million kilowattimer. Fjernvarmeanlegget er basert på lokal skogflis.

