Psykologistudenter saksøker staten

De 84 studentene står i fare for å ikke få autorisasjon som psykolog i Norge. Helsedirektoratet godkjente utdanningen fram til 2016, men har siden endret retningslinjer. Nå har studentene samlet inn 1,2 millioner kroner til et søksmål, skriver Dagbladet.

– Det er synd at det har gått så langt, men saken har fått store konsekvenser for de berørte. En eventuell dom i vår favør vil gi rettferdighet til de som har måtte streve med denne saken i to år nå, sier Inger-Lise Bråthen, styremedlem i Psykologiforbundet og tidligere student ved ELTE-universitetet, til NRK om søksmålet.

Studentenes advokat, Per Andreas Bjørgan, mener at Norge etter EØS-reglene er forpliktet til å anerkjenne relevant kompetanse opparbeidet i andre land. Helsedirektoratet mener på sin side at regelverket ikke gjelder i dette tilfellet, grunnet ulik regulering av yrke og utdanning.

Statssekretær for helseminister Bent Høie, Anne Grethe Erlandsen, kommenterer følgende overfor NRK:

– Fra tid til annen blir staten ved Helse- og omsorgsdepartementet saksøkt. Jeg ser ingen grunn til å kommentere et søksmål som eventuelt kan komme.

