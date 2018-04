Statoils resultat på 1,5 milliarder dollar – best siden 2014

innenriks

Det justerte driftsresultatet var på 4,4 milliarder dollar, opp fra 3,3 milliarder i første kvartal 2017.

Høyere priser for både olje og gass, sammen med høy produksjon, bidro til økningen. Ifølge Dagens Næringsliv er resultatet det beste siden 2014.

– Sterke resultater fra forbedringsarbeidet har gitt oss en lavere kostnadsbase, og vi leverer høy verdiskapning ved høyere priser og solid inntjening fra alle segmenter. Vi har fortsatt solid drift, og den internasjonale produksjonen var rekordhøy, fastslår konsernsjef Eldar Sætre.

Sterk kontantstrøm

Han betegner kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter som meget sterk på over 7 milliarder dollar i kvartalet. Samtidig er gjeldsgraden redusert fra 29 prosent til 25,1 prosent etter betaling for Martin Linge-feltet som ligger nær grensen til britisk sektor i Nordsjøen.

– I kvartalet har vi vunnet konkurranser om attraktive arealer i Brasil og Mexicogolfen, sikret oss areal for utvikling av fornybarvirksomheten i Polen, og overtatt operatørskapet for Martin Linge, sier Sætre.

Han legger til at verdens største såkalte spar-plattform kom fram til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet denne uka. Spar-plattformer er flytende plattformer som benyttes på store havdyp.

– I tillegg går arbeidet med Johan Sverdrup og vår øvrige prosjektportefølje i henhold til plan, og vi har levert utbyggingsplanen for Askeladd-prosjektet til godkjenning, sier konsernsjefen.

Underliggende kostnader stabile

Resultatet viser også at utviklingen i valutakursen mellom amerikansk dollar og den norske kronen, samt økte transportkostnader og produksjonsavgifter på grunn av høyere priser bidro til en kostnadsøkning.

Samtidig førte en endring av avskrivningsgrunnlaget for ett av feltene på norsk sokkel til at de justerte avskrivningskostnadene økte med mer enn 100 millioner dollar.

Statoil melder videre at justert for virkningen av nye felt som kom i produksjon, er de underliggende driftskostnadene og administrasjonskostnadene per fat stabile fra samme kvartal i fjor.