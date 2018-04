Helge Lund ny styreleder i BP

innenriks

Lund etterfølger svenske Carl-Henric Svanberg som styreleder, og han vil få plass i styret 1. september 2018. Han blir formelt utnevnt som styreleder 1. januar 2019, opplyser selskapet i en pressemelding.

Lund, som også er styreleder i den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk, trekker seg samtidig fra styret i oljeserviceselskapet Schlumberger.

– Det er et stort privilegium for meg å bli spurt om å lede et erfarent og variert styre. BP har klart å komme seg gjennom en utfordrende periode under det sterke og forpliktende lederskapet til Carl-Henrik og Bob (konsernsjef Bob Dudley, red.anm.). Jeg ser fram til å samarbeide med Bob og hans team i arbeidet med å endre landskapet for energi, sier Lund.

Todelt utfordring

Svanberg varslet i høst at han ville gå av på generalforsamlingen i mai, og styret startet da sin prosess for å finne en ny styreleder, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg gleder meg over at Helge Lund blir BPs neste styreformann. Vår industri endres raskere enn noensinne mens verden fokuserer på å møte den todelte utfordringen med større etterspørsel etter energi med lavere utslipp, sier Svanberg.

– Helge har en karriere med lederskap der han griper fatt i disse sakene, og han karakteriseres av sin åpne og framoverskuende tilnærming. Sammen med hans dype innsikt i industrien og globale forretningsbakgrunn har han all den kompetansen som kreves for å lede styret i dag og inn i framtiden, sier Svanberg.

Strategisk blikk

Konsernsjef Bob Dudley er også strålende fornøyd med å få den tidligere Aker Kværner- og Statoil-sjefen inn som styreleder.

– Jeg har kjent Helge i mer enn et tiår og ser virkelig fram til å jobbe sammen med ham. Med et strategisk blikk og et moderne, globalt perspektiv har han en tydelig forståelse for utfordringene og mulighetene som vår industri står overfor, sier Dudley.

Lund kom inn i Schlumberger-styret i 2016 etter en kort karriere som konsernsjef i British Gas (BG). Før det var han toppsjef i Statoil fra 2004 til 2014. I tillegg til å være styreleder i Novo Nordisk, er han i dag også rådgiver i det amerikanske investeringsselskapet Clayton Dubilier & Rice, samt medlem av styret i den veldedige organisasjonen International Crisis Group, som jobber for å motvirke konflikter over hele verden.

