Politiet vil diskutere anmeldelsen fra Sp om kort tid

innenriks

– Vest politidistrikt bekrefter at vi har mottatt anmeldelsen fra Senterpartiet i formiddag. Saken vil bli diskutert med statsadvokaten og tatt stilling til i løpet av kort tid. Utover dette har vi ingen utfyllende opplysninger, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var generalsekretær Knut M. Olsen som leverte politianmeldelsen til Lærdal lensmannskontor torsdag klokken 10. Anmeldelsen ble levert i Lærdal, ettersom det er her tidligere partileder Liv Signe Navarsete bor.

– Grunnen til at Senterpartiet anmelder dette til politiet, er at Navarsete har varslet saken til partiet i tråd med organisasjonens etiske retningslinjer, og at partiet over lengre tid har forsøkt å oppklare saken og finne fram til den eller de som står bak meldingen, uten at det har ført fram, skriver Olsen i anmeldelsen.

Videre skriver han at partiet har hatt kontakt med alle de ti deltakerne på hytteturen på Storlien i Sverige i 2016, da meldingen til Navarsete ble sendt gjennom Facebook-tjenesten Messenger. Alle ti nekter imidlertid for å ha kjennskap til at en slik melding ble sendt til Navarsete.

– Meldingen er etter sitt innhold grovt krenkende, og særlig ut fra den aktuelle konteksten framstår avsendelsen av meldingen å være et mulig straffbart forhold. Med den oppmerksomhet denne type ytringer har fått i kjølvannet av metoo-kampanjen, bør saken avklares gjennom straffeprosessuell etterforskning og strafferettslig vurdering, skriver Olsen.

Senterpartiet betegner saken som en belastning for partiet både fordi det har skjedd en grov handling overfor en av partiets stortingsrepresentanter og fordi en rekke personer er under mistanke, flere av dem med tilknytning til partiet.

(©NTB)