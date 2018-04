Sterkt kvartalsresultat for DNB

innenriks

– Vi er veldig fornøyd med resultatet, og særlig at vi nærmer oss målet vårt for avkastning. Vi skal fortsette å utvikle de beste kundeopplevelsene for norske forbrukere. For å kunne levere på det, er det også viktig at DNB er et attraktivt alternativ for investorene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

DNB påpeker at lyse utsikter for både norske bedrifter og privatpersoner gjør at banken bokfører et godt resultat.

– DNB heier fram norske gründere fordi det norske velferdssamfunnet er avhengig av at flere starter opp nye bedrifter. Ringvirkningene av norske bedrifters virksomhet sprer seg også til DNBs resultat. Mange bedrifter i Norge er på offensiven om dagen, fastslår selskapet i en pressemelding.

Utlånsvekst

Konsernsjef Rune Bjerke understreker at de ønsker å være en god rådgiver for dem som vil starte for seg selv, og dermed bidra til å skape nye arbeidsplasser.

– Det siste året har vi hatt en vekst på over 8 prosent i utlån til små og mellomstore bedrifter. Det viser at det er god optimisme og investeringsvilje i norsk næringsliv, sier Bjerke.

Til sammenligning har storbanken opplevd en vekst i boliglån og andre utlån til privatpersoner på 5,4 prosent det siste året.

Lavere tap

At norsk økonomi går bedre enn på lenge, fører til lavere tap i DNB. I fjorårets første kvartal satte DNB av 562 millioner kroner i nedskrivninger på utlån, mens tallet var 2,4 milliarder for hele 2017.

Bjerke peker på at noen av nedskrivningene som tidligere er blitt gjort, er tilbakeført. Dette gjelder først og fremst oljerelatert virksomhet, der flere bedrifter har kommet seg gjennom vellykkede restruktureringer. For DNB er denne regnskapsposten positiv med 330 millioner kroner.

– Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert. For DNB gjør det at storkundeområdet har størst økning i fortjeneste blant våre forretningsområder, sier Bjerke.

Økte renteinntekter

DNBs driftsresultat i første kvartal endte på 5,7 milliarder kroner, opp fra 4,5 milliarder i samme kvartal i fjor. Resultat per aksje ble 3,36 kroner, opp fra 2,64 kroner i fjor. Egenkapitalavkastningen økte fra 9,1 til 11 prosent.

Samtidig melder finanskonsernet at renteinntektene økte med 486 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017, først og fremst på grunn av høyere utlånsvolumer og lavere innlånskostnader.

Kostnadene var i første kvartal 285 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor, og 863 millioner lavere enn i forrige tremånedersperiode. De krympede kostnadene fra fjerde kvartal skyldes først og fremst engangseffekter på slutten av fjoråret.

