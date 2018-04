Hvert fjerde Frp-medlem meldte seg inn etter Listhaug-bråket

innenriks

På Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen i helgen skal de behandle en årsmelding som viser det laveste antallet medlemmer i partiet siden år 2000. Ved nyttår var det bare 14.585 som hadde betalt kontingent. Det er vel 8.000 færre enn toppåret 2009.

– Det har vært en helt ekstraordinær innmelding til partiet. Siste oppdaterte tall var 5.350 nye medlemmer i perioden 13. mars til 10. april, sier Frps generalsekretær Fredrik Färber til Bergens Tidende.

Färber understreker at man ikke vet om alle disse blir værende i partiet og betaler kontingent.

– Blankettene for kontingent går ut i disse dager. Det offisielle medlemstallet for 2018 vil bestå av dem som betaler kontingent. Derfor er det for tidlig å si hva det endelige medlemstallet for i år blir, sier han.

Om en stor andel av medlemmene blir værende og etter hvert aktive i partiet, vil de utgjøre rundt en firedel av medlemsmassen. Det kan på sikt påvirke Frps politikk, tror Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Men da må de ikke bare være støttemedlemmer, men delta på medlemsmøter, ta verv og stemme fram kandidater, sier forskeren til avisen.

